Mann attackiert 66-​​Jährigen mit Baustellenschild

Ein 66-jähriger Mann ist in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) beim Versuch, einen Streit zu schlichten, mit einem Baustellenschild attackiert und dabei leicht verletzt worden.

Der 40-jährige Täter wurde in der Nacht zu Mittwoch noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der alkoholisierte Mann war zuvor in einen auf offener Straße ausgetragenen Familienstreit verwickelt gewesen.

(L'essentiel/dpa)