Autos und Lieferwagen crashen auf A31

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am gestrigen Sonntagmorgen auf der A31 ereignet. Aus einem noch unbekannten Grund kollidierten in Mondelange zwei Autos und ein Lieferwagen. Es war ein heftiger Crash, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Zwei Leichtverletzte wurden ebenfalls gemeldet. Alle Opfer wurden in Krankenhäuser in Metz gebracht, teilten die Rettungsdienste vor Ort mit. Die Autobahn war während der Aufräumarbeiten für den Verkehr in Richtung Metz-Luxemburg gesperrt.

(L'essentiel)