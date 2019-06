Zwei Schwerverletzte bei Verkehrscrash

Am Donnerstag ist es in Saarlouis zu einem schweren Verkehrsunfall in der Walter-Bloch-Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein bislang Unbekannter mit seinem Peugeot auf der Walter-Bloch-Straße aus Richtung Zeughausstraße kommend unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort zunächst mit dem Ford eines 22-Jährigen aus Überherrn.

52-jähriger Fahrerin eingeklemmt

Danach stieß er mit einem weiteren Fahrzeug aus dem Gegenverkehr zusammen. Die 52-jährige Fahrerin aus dem zweiten Auto ist in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr Saarlouis aus dem Pkw befreit werden.

Die beiden Fahrer, die in den Unfall verwickelt wurden, mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Verletzter Unfallverursacher ergreift die Flucht

Der Unfallverursacher hatte indes vorzeitig sein Auto verlassen und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen sei er blutverschmiert gewesen. Er habe dunkelblonde Haare, sei schlank, etwa 1,80 Meter groß und mit einem grauen T-Shirt bekleidet gwesen.

Fahndung blieb erfolglos

Ein Großaufgebot der Polizei fahndete sofort in einem angrenzenden Blumengeschäft und im weiteren Umfeld – ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem geflüchteten Autofahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

(fj/L'essentiel)