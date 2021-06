Tornado wütet nahe Luxemburger Grenze

Weniger als einen Kilometer von der luxemburgischen Grenze hat ein Tornado am frühen Sonntagabend eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Zahlreiche Bilder zirkulierten fast in Echtzeit in den sozialen Netzwerken. Der Wirbelsturm erreichte eine Größe, dass er auch von Luxemburg aus gut sichtbar war.

Wie mehrere belgische Medien berichten, zerstörte der Sturm einen Bauernhof in der kleinen Ortschaft Bernistap in der Gemeinde Houffalize. Es wurden keine Verletzten gemeldet, aber die Bewohner des zerstörten Bauernhofs mussten umquartiert werden.

TORNADO an der Grenzregioun L/B Superzellulären Tornado vum äusserste Nordwesten aus a Richtung Belsch gefilmt. Video: Laurence Greter Publiée par Météo Boulaide sur Dimanche 27 juin 2021

Weideren Tornadovideo vum äussersten Norden (Raum Aasselbuer, Boxer...) an d’Belsch eriwwer gekuckt Video: M-Louise Lou Publiée par Météo Boulaide sur Dimanche 27 juin 2021

TORNADOVERDACHT Elwen a Richtung West/Nordweste gekuckt! Video: Peggy Schmit Publiée par Météo Boulaide sur Dimanche 27 juin 2021

Tornado: D’Elodie Toutsch schéckt dann och nach dëse Video eran. Vu Buret bei Helzen aus gefilmt. Publiée par Météo Boulaide sur Dimanche 27 juin 2021

(fl/L'essentiel )