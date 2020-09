80-​​Jähriger schießt in Merziger Klinik auf Ehefrau

In einer Klinik im Saarland hat ein 80 Jahre alter Mann am heutigen Montagmorgen auf seine Ehefrau geschossen und sie lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilt. Die 77-Jährige war in stationärer Behandlung in einer Merziger Klinik untergebracht und sollte am Morgen in ein Pflegeheim verlegt werden.

Als die Frau mit einem Rollstuhl zum in der Schleuse wartenden Krankentransport gebracht wurde, sei plötzlich ihr Ehemann aufgetaucht. Mit einer Schreckschusspistole habe er zunächst einen Krankenpfleger bedroht und dann zweimal auf seine Frau geschossen. Diese sei verletzt worden, aber inzwischen außer Lebensgefahr, heißt es weiter.

Wie der Mann an die Waffe gekommen ist, sei bisher nicht bekannt, ebenso sei das Motiv noch unklar. Die Polizei sei zunächst davon ausgegangen, der Mann habe verhindern wollen, dass seine Frau in ein Heim kommt. Der in Merzig wohnhafte Mann wurde festgenommen, die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen ihn.

