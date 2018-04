Generalstreik stellt Pendler vor große Probleme

Artikel per Mail weiterempfehlen

NAch den Osterfeiertagen beginnt bei der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF eine große Streikwelle. Der Grund: Die Lokführer protestieren gegen die angekündigte Bahnreform. Nur etwa jeder Fünfte von ihnen will in den kommenden Tagen seiner Arbeit nachgehen. Das teilt die SNCF am Sonntag mit.

Schätzungen zufolge, konnte sich der Streit über einige Wochen oder sogar bis in den Juni hinziehen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden in der Zeit nur zwölf Prozent der TGV-Züge fahren. Betroffen davon sind auch die Strecken nach Luxemburg. Pendler, die den Zug benutzen wollen, müssen sich also ab Dienstag auf erhebliche Probleme und lange Fahrzeiten einstellen.

Der TGV zwischen Paris und Luxemburg fährt nur einmal pro Tag, die Strecke zwischen Straßburg und Luxemburg wird gar nicht bedient. Für den Regionalverkehr (TER) zwischen Luxemburg und Metz sollen 20 Züge pro Tag fahren. Informationen über dden Fahrplan TER Grand Est erhalten Sie unter 0033 805 415 415 und für die Hauptstrecken unter 0033 805 90 36 35.

(L'essentiel)