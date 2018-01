Pierson-​​Prozess: Arlon erlebt ein Dutroux-​​Déjà-​​vu

14 Jahre nach Dutroux erlebt Arlon wieder einen Prozess, der keinen kalt lässt. Der Angeklagte Jérémy Pierson, seit Anfang des Jahres 30 Jahre alt, sowie Béatrice Berlaimont, zum Zeitpunkt des Verbrechens gerade einmal 14 Jahre alt, kommen beide aus Arlon. In der Hauptstadt der Provinz Luxemburg, in der 30.000 Einwohner leben, darunter viele Luxemburger Grenzgänger, kennt man sich. Wenige Tage vor dem am Montag beginnenden Prozess spürt man die Spannung in der Stadt.

«Wir erleben ein Déjà-vu», sagt Stéphane, Besitzerin der Friterie du Cerf, nur einen Steinwurf vom Gerichtsgebäude entfernt: «Es erinnert uns an die Dutroux-Affäre. Das sind Dinge, die wir eigentlich nicht mehr erleben wollten. Und für mich gibt es keinen Grund für ein Gerichtsverfahren, er ist zu 500 Prozent schuldig. Ich habe den Fall 2014 wohl erlebt wie alle Belgier. Wir haben viel an die Eltern der Kleinen gedacht und fragen uns noch immer, wie der Angeklagte so lange der Polizei entkommen und warum das Mädchen nicht gerettet werden konnte.»

Lange Anklageschrift

Auch die Jugendlichen in Arlon bewegt der anstehende Prozess. «Wir standen damals alle unter Schock», erzählt die 16-jährige Nel: «Denn es hätte eine unserer Freundinnen sein können. Meine Eltern meinen, dass ich zu dem Prozess gehen sollte. Aber ich zögere noch, denn es muss sehr schockierend sein, das alles zu hören. Jeder hat eine Meinung zur Verurteilung: Es ist eine schreckliche Geschichte und sicherlich muss der Angeklagte bestraft werden. Aber ich weiß nicht genau, was ihm alles vorgeworfen wird.»

Ab kommendem Montag muss das aus acht Frauen und vier Männern bestehende Geschworenengericht darüber entscheiden, ob Jérémy Pierson Beatrice Berlaimont entführt, mehrmals vergewaltigt und unter grausamen Umständen ermordet hat. Zudem wird ihm vorgeworfen eine Autofahrerin sexuell missbraucht zu haben.



(Frédéric Lambert/L'essentiel)