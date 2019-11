Spanischer Kinderschänder im Saarland gefasst

Den Zielfahndern der saarländischen Polizei ist am Dienstagabend die Festnahme eines europaweit gesuchten Sexualstraftäters in Homburg gelungen. Wie die Behörde mitteilt, ist der 40-jährige Spanier 2013 in seinem Heimatland zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte ein zum Tatzeitpunkt fünfjähriges Kind missbraucht. Seit 2017 wurde nach dem Verurteilten europaweit gefahndet.

Die Kollegen in Spanien hatten Hinweise darauf, dass der Mann nach Homburg gezogen sei. Die Zielfahnder konnten nach kurzer Ermittlung den Flüchtigen in Homburg ausfindig machen. Er wurde noch am Dienstag einem Haftrichter in Saarbrücken vorgeführt. Anschließend wurde er in die JVA Saarbrücken eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung wartet.

(L'essentiel)