Mann entführt Baby aus Trierer Krankenhaus

Um 11.43 Uhr ist bei der Polizei ein Notruf eingegangen, in dem ein Zeuge die Entführung eines Säuglings aus dem Trierer Krankenhaus Mutterhaus meldete. Der Zeuge verfolgte den 24-jährigen Mann, der den Säugling auf dem Arm trug, bis in die Brückenstraße, wo der Flüchtige in einen Bus einstieg, der nicht sofort losfuhr.

Kurze Zeit später traf die erste Polizeistreife am Bus ein, ließ das Fahrzeug räumen und verwickelte den Mann, der noch immer den Säugling im Arm hielt, in ein deeskalierendes Gespräch. Zwischenzeitlich traf die Mutter des Babys am Bus ein und konnte das Baby an sich nehmen.

Die Beamten überwältigten den aus Trier stammenden Täter schließlich mit Tasern, weil er erheblichen Widerstand gegen die Festname geleistet haben soll und dabei zwei Polizisten verletzte. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind Kind und Mutter wohlauf.

(L'essentiel)