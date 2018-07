Sportwagen brennt wegen Dauerhitze aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Herxheim bei Landau habe der Sportwagen einer 51-Jährigen Feuer gefangen und sei komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war die Frau am Donnerstag durch anhaltendes Hupen von einem nachfolgenden Autofahrer auf ihr qualmendes Fahrzeugheck aufmerksam gemacht worden. Kurz nachdem sie das Auto am Fahrbahnrand abstellen konnte, schlugen bereits Flammen aus dem Heck. Die Frau wurde nicht verletzt. Das Auto brannte aus bevor die Feuerwehr eintraf. Der Sachschaden wird auf mindestens 35 000 Euro geschätzt.

In den vergangenen Tagen war es laut Polizei wiederholt dazu gekommen, dass Autos wegen technischer Defekte Feuer fingen. Da die auffällige Häufigkeit dieser Fälle einhergehe mit der extremen Hitze von über 30 Grad, gehen die Beamten davon aus, dass ein Zusammenhang bestehe, so ein Sprecher der Polizei Landau.

(L'essentiel/dpa)