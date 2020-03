Grausiger Fund auf Pferdekoppel in Losheim

Es war früher Abend, als eine Pferdebesitzerin am Donnerstag gegen 19.30 Uhr einen Ziegenkopf in Losheim-Rissenthal auf ihrer Koppel an der Landstraße L 377 gefunden hat. Wie die Polizei Nordsaarland am Freitagmorgen mitteilte, wurde der Tierschädel mit einem sauberen Schnitt abgetrennt.

Aufgrund der glatten Wundränder schließt die Polizei Tierfraß aus. Sie vermutet, dass der Tierkopf dort als Abfall entsorgt wurde und ermittelt deshalb hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz.

(L'essentiel)