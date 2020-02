Sturm verletzt zwei Saarländerinnen schwer

Das Sturmtief Sabine hat seit Sonntagnachmittag zahlreiche Schäden im Saarland angerichtet. Am Saarbrücker Winterbergklinikum wurden in der Nacht auf Montag zwei Frauen von einem umstürzenden Baum getroffen. Beide Frauen wurden dabei schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Eine der Frauen schwebt in Lebensgefahr.

Bereits am Sonntag wurde ein Mann im Saarbrücker Ortsteil Güdingen von einem Verkehrsschild getroffen. Das Schild wurde durch den Wind losgerissen. In vielen weiteren Orten im Saarland sorgte der Wind für Sachschäden. Aktuell sind im ganzen Saarland zahlreiche Straßen gesperrt, die von umgestürzten Bäumen blockiert sind.

Auch im Stromnetz kam es zu Ausfällen durch beschädigte Hochspannungsleitungen. Zeitweise waren demnach 11.000 Haushalte im Saarland ohne Strom. In einigen Landesteilen im Nachbarland sind die Arbeiter des Betreibers noch dabei Fehler im Netz zu beheben.

Kurzer Zwischenstand: bisher waren ca. 11.000 Haushalte kurzfristig vom Stromnetz getrennt! Durch den erweiterten Bereitschaftsdienst konnten die Störungen bisher relativ schnell bearbeitet werden. @SRaktuell @szaktuell — VSE AG (@VSE_AG) February 9, 2020

Im ganzen Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordbaden fährt bis mindestens 8 Uhr kein Regionalzug. Bereits gestern hatte die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Deutschland eingestellt. Durch beschädigte Oberleitungen und andere Störungen wurden zahlreiche Strecken unpassierbar.

️Unwetter: Der gesamte Regionalverkehr in #RheinlandPfalz, #Saarland, #Nordbaden und #Hessen ist bis mind. 8:00 Uhr eingestellt.

Bitte informieren Sie sich auf https://t.co/y5hMxrMepm, in den Apps sowie auf https://t.co/FIPmRhRmGY über die aktuelle Lage.

Hotline: 0800-0996633⚠️ — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) February 10, 2020

Südlich von Kaiserslautern haben Autofahrer am Montagmorgen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Größere Teile des Waldgebietes im Süden der Stadt seien bis in die Südpfalz hinein unpassierbar, hieß es von der Polizei. Orkantief «Sabine» habe zahlreiche Bäume umstürzen lassen, manche Straßen konnten die Einsatzkräfte in der Nacht noch gar nicht erreichen, darunter Teile der Bundesstraße 48. Die Sperrungen werden deshalb sicher noch bis in den morgendlichen Berufsverkehr hinein andauern, hieß es.

Kaum Schäden in Trier

In Trier kam es zu keinen größeren Schäden, deswegen löste die Stadt den Krisenstab noch in der Nacht auf. Bis auf einige umgestürzte Bäume war es eine ruhige Nacht in der Domstadt.

Bisher ist es in Trier ruhig. Einige Einsätze wegen umgestürzter Bäume und loser Gegenstände. Wir lösen den Krisenstab deswegen auf. Hoffentlich bleibt es so. Gute Nacht. #sabine — Stadt Trier (@Stadt_Trier) February 10, 2020

Orkantief «Sabine» hat Rheinland-Pfalz heftige Sturmböen beschert. Eine Spitzengeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern sei am frühen Montagmorgen auf dem Weinbiet bei Neustadt an der Weinstraße gemessen worden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Um 6 Uhr morgens gab es dort noch Böen von 147 Stundenkilometern. Noch heftiger wehte es auf dem Feldberg im Schwarzwald, wo die Meteorologen Spitzengeschwindigkeiten von 177 Stundenkilometer registrierten. Auf dem Brocken im Harz gab es Böen von 171 Stundenkilometer. Bei Stürmen wie «Sabine» werden einem DWD-Sprecher zufolge meist auf den Bergen die Top-Geschwindigkeiten gemessen.

