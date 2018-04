In dieser Mülltonne versteckt sich eine Radarfalle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn Sie demnächst eine Reise nach Virton geplant haben, sollten Sie lieber vorsichtig sein: In der Region in Belgien lauert nämlich seit kurzem eine fiese Radarfalle. Das Gerät ist von der Straße aus kaum zu erkennen – und zwar weil es sich in einer grünen Mülltonne versteckt.

Wie die Zeitung DH meldet, hat sich die Polizei im Gebiet Gaume an der französischen Grenze diesen neuen Blitzer vom Typ NK7 angeschafft. «Dieser Radar wird wehtun», sagt Kommissar Jean-Yves Schul. «Wir rechnen mit einer höheren Zahl von Anzeigen. Erhöhte Geschwindigkeit ist die Hauptursache von Unfällen. Wir müssen etwas tun, um Ruhe in unsere Kommunen zu bringen.»

Gemeinsam mit dem Kauf eines Radars der Sorte Lidar beläuft sich die Investition auf 50.000 Euro.

(fl/L'essentiel)