Zug brennt zwischen Trier und Saarbrücken

Wegen einer Rauchentwicklung in einem Güterzug ist die Bahnstrecke im saarländischen Dillingen am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Der Nahverkehr habe nur noch bis Merzig und Saarlouis fahren können, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Es sei nicht möglich gewesen, für die Fahrgäste einen Bus als Ersatz zu organisieren. Über die Ursache des Rauchs konnte die Bahn keine Auskunft geben. Nach zwei Stunden wurde die Sperrung der Gleise um kurz nach 9 Uhr aufgehoben.

(L'essentiel/dpa)