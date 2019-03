Parkplatzsuche endet mit Strafanzeigen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Duell um eine freie Parklücke kam es am Samstagabend in Neustadt an der Weinstraße zu einem regelrechten Wettlauf zweier Autofahrer. Um zu der begehrten Lücke auf der anderen Straßenseite im Innenstadtbereich zu gelangen, mussten beide Fahrer wenden.

Doch als eine 34 Jahre alte Autofahrerin ihr Tempo verlangsamte, um vorwärts in die Parklücke zu fahren, drückte ihr 24 Jahre alter «Konkurrent» aufs Gaspedal und überholte die Frau, um rückwärts einzuparken, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Frau war schneller, doch anschließend kam es zum heftigen Streit. Beide warfen dem jeweiligen Parklücken-Konkurrenten Nötigung vor, so dass die abendliche Parkplatzsuche schließlich mit Strafanzeigen bei der herbeigerufenen Polizei endete.

(L'essentiel/dpa)