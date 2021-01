Taskforce soll Lösungen für Grenzgänger finden

Das Saarland hat das Zepter weitergegeben. Ab dem heutigen Mittwoch hat Jean Rottner (LR, Konservativen) die Präsidentschaft des Großregiongipfels inne. Keine einfache Aufgabe für den Präsidenten des Regionalrats von Grand Est, wie schon zuvor der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erfahren musste. Geht es doch nicht mehr nur um die gemeinsame Entwicklung der Großregion, sondern um viel fundamentalere Fragen: Wie kann und muss man in Krisenzeiten zusammenarbeiten, und wie können Probleme in den Grenzregionen vermieden werden, die auf nationalen Entscheidungen fußen?

«Es gab einige Missverständnisse»

«Mit Kollegialität und Offenheit», erklärten Luxemburgs Premier Xavier Bettel (DP) und Tobias Hans beim Abschlussgipfel am Mittwoch. «Offen» – das war zuletzt vor allem Hans, als er die Pandemie-Regeln in Luxemburg als «zu lasch» beziehungsweise «verantwortungslos» bezeichnet hatte. «Darüber haben wir natürlich gesprochen», teilte Großregionsministerin Corinne Cahen (DP) mit: «Es gab einige Missverständnisse, was das Wort «lasch» angeht.» Diese seien nun aber aus dem Weg geräumt.

«Der Gipfel verlief sehr freundschaftlich und positiv. Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir untereinander solidarisch sind», erklärte Cahen L'essentiel im Anschluss. Die Coronapandemie habe die Großregion nicht geschwächt, sondern gestärkt: «Zurzeit arbeiten wir an einem Pandemieplan für die Großregion. Ein Projekt, das einzigartig in Europa ist.» Laut Tobias Hans sei die Pandemie «ein wichtiger Katalysator für die Zusammenarbeit». Der Dialog zwischen den Großregionspartnern sei noch nie so groß gewesen wie in den vergangenen zehn Monaten. Das wolle man beibehalten.

«Taskforce Grenzgänger» bleibt bestehen

Die Gipfel-Teilnehmer waren sich vor allem einig, dass das größte gemeinsame Ziel sei, die Grenzen offen halten zu können. «Damit die Regionen nicht erneut unter Grenzschließungen leiden», erklärte Roland Theis (CDU), Europabevollmächtigter des Saarlandes.

Damit Landesgrenzen auch über die Frage der Mobilität hinaus keine Probleme darstellen, bleibt laut Theis die «Taskforce Grenzgänger» bestehen. So wolle man künftig vermeiden, dass Grenzgänger wegen der unterschiedlichen Regeln doppelt betroffen sind – nicht nur bei Corona-Maßnahmen, sondern auch im Arbeits- und Sozialrecht.

Seit 1995 kommen beim Großregiongipfel die Regierungschefs aus Belgien, Luxemburg, der Region Grand Est, dem Saarland und Baden-Württemberg zusammen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit voranzutreiben. Die Präsidentschaft wechselt alle zwei Jahre. Luxemburg hatte zuletzt beim 16. Gipfel (2017-2018) den Vorsitz inne.

