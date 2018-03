400 Menschen stürmen Hauptbahnhof

Rund 400 Demonstranten haben am Mittwochabend gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof in Saarbrücken gegen den Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien protestiert. Dabei stürmten und besetzten sie das Bahnhofsgebäude. Nach Angaben des Saarländischen Rundfunks seien einige Demonstranten sehr aggressiv gewesen. Es soll außerdem zu Verbrennung türkischer Fahnen gekommen sein.

Die unangemeldete Kundgebung dauerte fast drei Stunden. In mehreren deutschen Städten gab es am Abend und in der Nacht zu Donnerstag solche Demos, unter anderem in Stuttgart, Köln und Hamburg, vor allem in und in der Nähe von Hauptbahnhöfen.

(L'essentiel/dpa)