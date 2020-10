Eifelkreis hat einen der höchsten Inzidenzwerte

Aktuell steht der an Luxemburg grenzende Eifelkreis Bitburg-Prüm bei 88,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und positioniert sich damit in Deutschland ganz vorne. Einen höheren Wert weisen nur der Landkreis Cloppenburg in Niedersachen (101,9), die kreisfreie Stadt Delmenhorst (100,6) bei Bremen und die kreisfreie Stadt Herne (99,1) in Nordrhein-Westfalen vor. Die Zahlen des Eifelkreises könnten noch weiter steigen und sich womöglich sogar an die Spitze in Deutschland setzen.

Die auffällige Entwicklung hängt auch mit dem ländlichen Charakter der deutschen Grenzregion zusammen, wie der Trierer Mikrobiologe im Trierischen Volksfreund analysiert. Ein erhöhtes Infektionsgeschehen bei geringer Einwohnerzahl könne schnell zu einem Überschreiten des Warnwertes führen, so der Experte.

Im Eifelkreis waren nach drei Partys im Raum Prüm innerhalb weniger Tage die Infektionszahlen explodiert. Zum Risikogebiet wurde die Region bisher nicht ausgerufen, allerdings hat die Kreisverwaltung gestern mit den Landesbehörden neue Regeln abgestimmt, die das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle bringen sollen. Vom 15. Oktober bis zum 30. November dürfen an privaten Feiern nur maximal zehn Personen aus zwei Hausständen teilnehmen, für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind vorerst nur 75 Personen erlaubt. Auch beim Tragen einer Maske im öffentlichen Raum müsse ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Sport sei ohne Zuschauer möglich.

(L'essentiel/dpa)