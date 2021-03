Tobias Hans verteidigt Corona-​​Lockerungen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die geplanten Öffnungsschritte für sein Bundesland verteidigt. Ziel sei es, einen Anreiz für einen Corona-Test zu bieten, «nämlich vielleicht einmal ein Eis essen zu gehen auf einem Marktplatz oder Sport zu machen im Verein mit wenigen Personen», sagte Hans am Donnerstagabend in den ARD-«Tagesthemen». Mit besonders vielen Tests sollen dann infizierte Menschen entdeckt, in Quarantäne gebracht und so neue Ansteckungen vermieden werden.

Am Donnerstag hatte Hans angekündigt, dass im Saarland nach Ostern die Corona-Regeln gelockert werden sollen. Vom 6. April an - dem Dienstag nach den Feiertagen - sollen Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung sei ein tagesaktueller negativer Schnelltest.

« Bei einem exponentiellen Wachstum müssen wir das Modellprojekt nochmal infrage stellen »

In den «Tagesthemen» sagte Hans, dass es derzeit kein exponentielles Wachstum bei den Corona-Zahlen im Saarland gebe. «Klar ist aber natürlich auch: Wenn exponentielles Wachstum im Saarland einsetzt, dann müssen wir auch das Modellprojekt nochmal infrage stellen.»

Kritik an dem Modellprojekt kam auch von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. «Der Kurs des Saarlandes ist fahrlässig. Die Modellregion im Saarland ist ein Experiment, das zu einer schnellen Verbreitung gefährlicherer Mutationen in Deutschland führen kann», sagte er der «Rheinischen Post». Das Saarland habe von anderen Bundesländern «mehr Impfstoff gegen Mutanten bekommen und geht jetzt ins Risiko. Das macht keinen Sinn», sagte Lauterbach.

Saarland grenzt an Virusvariantengebiet

Zudem grenzt das Saarland mit knapp einer Million Einwohner direkt an das ausgewiesene Virusvariantengebiet Moselle in Frankreich. Es herrscht ohnehin eine verschärfte Testpflicht für Einreisende – seit Anfang März gibt es nahe des Grenzübergangs Goldene Bremm in Saarbrücken ein deutsch-französisches Testzentrum.

Ein weiterer Grund für die Kritik am Plan, nach Ostern aus dem Lockdown auszusteigen, sind die jüngsten Entwicklungen: Die britische und die südafrikanische Variante machen nach jüngsten Daten der Universität des Saarlandes einen Anteil von fast 75 Prozent aus.

(L'essentiel/dpa)