Das Ballonfahren «liegt uns in den Genen»

Für die Landung hat Carlo immer eine Flasche Luxemburger Crémant im Gepäck. Sie ist für den Bauern bestimmt, auf dessen Feld er landet. «Denn man weiß nie, wo das sein wird».

Carlo ist einer von 1135 Piloten, die bei der Heißluftballon-Rallye «Mondial Air Ballons» am Dienstagabend in über 300 Heißluftballons vom Flugplatz in Chambley abhoben.

1989 fand das Event zum ersten Mal statt. Seither bringt es jedes Jahr Fahrer aus der ganzen Welt zusammen. Carlo steuert seit mehr als einem Jahrzehnt Ballons. Seine Bilanz: über 900 Fahrten. «In einem Heißluftballon fühlt man sich so frei», sagt er. Das zieht ihn immer wieder in den Korb.

Eine Familientradition

Sam, der seit 1999 regelmäßig mit seinem Heißluftballon abhebt, reist mit seiner Frau Sophie und den beiden Töchtern aus der Bretagne an. «Jeder hat seine Aufgabe», erklärt Sophie. Sie ist ein «Chaser». Ihre Aufgabe ist es, dem Ballon mit dem Auto zu folgen, um die Fahrer am Landepunkt abzuholen.

Die «Mondial Air Ballons» führte die Teilnehmer in diesem Jahr über Lothringen. Sam legt die zehn Kilometer mit seinem Heißluftballon in etwas mehr als einer halben Stunde zurück. Für die Landung heißt es: «Mit dem Rücken nach außen stehen, die Beine ein wenig beugen und Arme in Korb halten». Beim Ballonfahren ist keine Improvisation erlaubt – keiner weiß das besser als Sam. Von Beruf ist der Bretone Segelmacher. Seine Leidenschaft für das Ballonfahren hat er von seinem Vater geerbt. Der hatte es wiederum von seinem Vater. «Das liegt und einfach in den Genen», lacht seine Frau.

Über die Generationen hat sich Fahrt im Ballon verändert. «Früher mussten wir bei den Landwirten an der Tür klopfen, um jemandem per Telefon mitzuteilen, wo wir gelandet sind», sagt Sam. Heute kann man uns jederzeit über eine App lokalisieren.»

