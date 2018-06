Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist früher Abend, im Mainzer Viertel Neustadt wird es langsam dunkel. Plötzlich taucht ein Wagen auf, hält an. Ein Mann steigt aus, öffnet den Kofferraum und zerrt eine gefesselte Frau unter der Heckklappe hervor. Er packt sie und wirft sie unsanft auf den Rücksitz. Dann steigt er ein und fährt davon.

Zeugen beobachteten diese unheimlichen Vorgänge und alarmierten umgehend die Polizei. Die startete sofort eine Großfahndung, fordert zusätzliche Einsatzkräfte an, um die vermeintliche Entführung schnellstmöglich zu beenden. 30 Minuten später werden die Beamten fündig. Sie halten einen Wagen an, der auf die Beschreibung passt.

Doch die Polizisten staunten nicht schlecht, als der 25-jährige Fahrer des Wagens und das mutmaßliche Opfer erklärten, dass es sich bei den Vorgängen um ein Sex-Spiel gehandelt habe. Die beiden praktizieren offenbar regelmäßig Sado-Maso-Spielchen, wozu auch das Fesseln gehört. Sie gaben an, dass sie niemanden hatten erschrecken wollen. Die Polizisten klärten das Liebespaar über die Folgen ihres Handelns und die Eindrücke auf, die ihr Liebesspiel in der Öffentlichkeit erweckt hatte. Wenn es schlecht für die beiden läuft, stellt ihnen die Polizei den Großeinsatz in Rechnung.

(dix/L’essentiel)