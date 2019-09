82-​​Jährige fährt betrunken in Haltestelle

Eine 82-jährige Autofahrerin hatte es am Mittwoch in Saarbrücken eilig und baute dabei einen Unfall der besonderen Art, wie die Polizei mitteilte. Beim Abbiegen in Richtung der Johanniskirche fuhr sie in ein Saarbahn-Haltestelle. Die Rückwand der Haltestelle zersplittere dabei. Das Auto der Seniorin wurde stark beschädigt.

Abgesehen von einer blutigen Nase blieb die alte Dame unverletzt. Glücklicherweise wurde auch keiner der Fahrgäste der Saarbahn verletzt. Die Beamten konnten neben der erhöhten Geschwindigkeit der Fahrerin eine weitere Unfallursache ausmachen: Die Rentnerin war stark betrunken. Nicht nur Haltestelle und Auto sind beschädigt, die 82-Jährige muss auch mit einer Strafanzeige rechnen.

Durch den Unfall ging in der Saarbrücker Innenstadt über eine Stunde nichts mehr, weil die Stephanstraße gesperrt war. Wie hoch der Schaden an der Haltestelle ist, konnte eine Sprecherin der Saarbahn auf Nachfrage von L'essentiel noch nicht sagen.

(L'essentiel)