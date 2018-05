Gleitschirmflieger in der Pfalz landet im Baum

Ein Gleitschirmflieger ist beim Landeanflug bei Annweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) abgestürzt und in einem Baum gelandet. Der 57-Jährige sei bis auf einige Schrammen unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Landau. Der Mann konnte sich aber nicht alleine aus seiner Zwangslage in rund 16 Metern Höhe befreien. Ein Höhenrettungstrupp habe ihn schließlich wieder sicher auf den Boden gebracht.

