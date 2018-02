Saar-​​Polizei gegen Liberalisierung von Cannabis

Der saarländische Landesverband vom Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) ist gegen eine Freigabe von Cannabis-Produkten. In einer Erklärung vom Dienstag stellte er sich gegen BDK-Chef André Schulz, der am Montag ein Ende des Cannabis-Verbots gefordert hatte. «Cannabis sollte nur in therapeutisch legal definierten und begründeten Einzelfällen an Patienten ausgegeben werden dürfen», teilte der Verband in Saarbrücken mit. Daher werde die Forderung nach einer generellen Freigabe vom Saar-Landesverband nicht unterstützt. «Wir stehen für ein verstärkt repressives Vorgehen gegen die Händlerebene.»

Schulz hatte gegenüber der «Bild-Zeitung» (Montag) erklärt, der BDK setze sich für eine «komplette Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumen‎ten» ein. «Die Prohibition von Cannabis ist historisch ‎betrachtet willkürlich erfolgt und bis heute weder intelligent noch zielführend», sagte er.

(L'essentiel/dpa)