Mann fährt Frau auf und prügelt sie aus dem Auto

Am Samstagabend hat ein 34 Jahre alter Mann einen größeren Polizeieinsatz auf der Westspange ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, ist er einer vor ihm fahrenden Frau aus Bayern zweimal auf den Wagen aufgefahren. Danach stieg er aus, zog die Frau durch das geöffnete Fahrerfenster an den Haaren und attackierte sie solange mit Faustschlägen, bis die Frau aus ihrem Auto flüchtete und auf der Fahrbahn laut um Hilfe schrie.

Als nachfolgende Autofahrer auf das Geschehen aufmerksam wurden, griff der Täter auch diese an. Dann lief er auf die Gegenfahrbahn, hielt wild gestikulierend mehrere Fahrzeuge an und trat wahllos gegen mehrere Autos. Einem 35-Jährigen gelang es, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden zu fixieren.

Drogenbedingter Ausnahmezustand

Gegen die angeordnete Blutprobe leistete der Täter, der sich nach Polizeiangaben offensichtlich in einem drogenbedingten Ausnahmezustand befand, heftigen Widerstand. Da von dem Täter in diesem Zustand für Außenstehende eine erhebliche Gefahr ausging, wurde er in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht.

Die 34 Jahre alte Frau aus Bayern wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Verkehrsteilnehmer wurden zum Teil ebenfalls leicht verletzt.

(L'essentiel/aub)