Polizei beschlagnahmt Rekord-​​Menge Cannabis

Die französische Polizei hat am Dienstagabend mit einem Großaufgebot einen verdächtigen Schuppen in Mance, in der nähe von Briey, unter die Lupe genommen und ist dabei mehr als fündig geworden.

Mehr als 3300 Cannabispflanzen wurden entdeckt, sowie diverse Geräte zum Anbau der Pflanzen. Drei Personen wurden verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen, wie France Bleu berichtete.

(L'essentiel)