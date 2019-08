Luxemburger baut Unfall in Einbahnstraße

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntagmorgen kam es in Völklingen zu einem Verkehrsunfall in einer Einbahnstraße. Ein 65-jähriger Fahrer aus Luxemburg fuhr entgegen der Fahrtrichtung durch die Straße. Bevor er seinen Fehler jedoch bemerkte, stieß er mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen.

Der 39-jährige Fahrer des Golfs wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in eine Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt.

(lh/L'essentiel)