Blitzer-​​Anhänger brennt bei Trier

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwischen Trier und Konz haben Unbekannte an der B51 am späten Dienstagabend einen Blitzer-Anhänger beschädigt. Ein oder mehrere Täter zündeten die mobile Messanlage an und zerkratzten sie mutwillig, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (+49) 651 97793200 zu melden.

(L'essentiel)