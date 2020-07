Saarländer fliegt mit Elon Musks Raumschiff zur ISS

Der aus dem saarländischen Gronig stammende ESA-Astronaut Matthias Maurer trainiert derzeit in Houston (Texas) für seinen ersten Flug ins All, wie die European Space Agency mitteilte. Seine Mission, die von amerikanischem Boden mit der erst kürzlich erfolgreich gestarteten Crew Dragon von Elon Musks Weltraum-Firma Space X starten soll, ist für das kommende Jahr angepeilt.

Außerdem ist Maurer Reserveastronaut für den Franzosen Thomas Pesquet, der im Frühjahr 2021 als erster Europäer mit der neuen Raumkapsel zur International Space Station (ISS) starten soll.

ESA-Generaldirektor Jan Wörner freut sich über die internationale Zusammenarbeit und den Erstflug seiner Astronauten in der Crew Dragon: «Das zeigt, dass der internationale Charakter der bemannten Raumfahrt auch dann bestehen bleibt, wenn ein kommerzielles, in den USA gebautes Raumschiff genutzt wird. Die enge Zusammenarbeit der an der Internationalen Raumstation beteiligten Partner NASA, JAXA, CSA, Roscosmos und ESA war in der Vergangenheit stark, ist noch heute sehr stark, und wird es auch in der Zukunft bleiben. Ich freue mich sehr darauf, europäische Astronauten wieder in einer Umgebung zu sehen, in der keine Grenzen existieren - der Internationalen Raumstation.»

(dm/L'essentiel)