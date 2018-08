Gefährlicher Blutsauger in Großregion entdeckt

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz warnt vor einer tropischen Zecke, die sich nun auch in Rheinland-Pfalz ausgebreitet hat. Wie das LUA am Dienstag mitteilte, wurde nach Funden in Niedersachsen und Hessen eine tropische Zecke der Gattung «Hyalomma» in der Pfalz entdeckt. Der Parasit war von einem Pferd entfernt und an das LUA geschickt worden. Fachleute der Universität Hohenheim bestätigten die Vermutung des LUA, dass es sich um ein Exemplar der Spezies «Hyalomma rufipes» handelt.

Zecken dieser Gattung sind ursprünglich in den trockenen Gebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas heimisch. Dort befallen sie sowohl große Tiere als auch den Menschen. Die Blutsauger gelten als Überträger verschiedener in Deutschland nicht heimischer Infektionskrankheiten, unter anderem des afrikanischen Zeckenbissfiebers und des Krim-Kongofiebers. Diese Krankheiten enden in vielen Fällen tödlich.

Mitte August hatte die Universität Hohenheim bereits über mehrere Hyalomma-Nachweise in Deutschland berichtet. Die Zecken gelangen nach Vermutung der Experten über Zugvögel nach Deutschland. Ob die Zeckenart in der Großregion um Luxemburg bereits heimisch ist, sei noch nicht abschließend geklärt.

