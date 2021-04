Sechs Personen nach Brand in Klinik gebracht

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dillingen (Landkreis Saarlouis) sind sechs Menschen in Krankenhäuser gebracht worden – mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Das Feuer sei am Ostersonntag-Nachmittag in einer Wohnung in dem Haus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zwölf Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Anwesen in der Innenstadt.

Einige von ihnen konnten sich selbst in Sicherheit bringen, andere wurden per Feuerwehr-Drehleiter gerettet, wie es hieß. Ebenso war ein Rettungshubschrauber aus Luxemburg vor Ort. Eine Hauskatze habe wahrscheinlich den Brand nicht überlebt. Eine andere Katze und zwei Vögel konnten aus dem Haus gerettet werden. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

(L'essentiel/dpa)