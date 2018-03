Koch von «Schloss Berg» bietet Tim Mälzer Paroli

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es war eine ebenso tränenreiche wie schweißtriefende Folge bei «Kitchen Impossible»: Diesmal forderte Küchen-Großmaul Tim Mälzer den Drei-Sterne-Koch Christian Bau vom Lokal «Victor's Fine Dining by Christian Bau» im Schloss Berg in Perl-Nennig (Saarland) heraus.

In der Sendereihe auf VOX schicken sich Köche gegenseitig an oft exotische Orte, um dort knifflige Gerichte möglichst exakt nachzukochen – ein Blick ins Rezeptbuch ist dabei verboten. Eine Jury aus Stammgästen bewertet anschließend die Kreationen der Protagonisten und vergibt Punkte.

Überraschendes Ergebnis

Mälzer hatte für seinen mehrfach dekorierten Kollegen Bau eine besondere Aufgabe: Er ließ den deutschen «Koch des Jahres 2018» in Köln einen Döner Kebab zubereiten – Fleischspieß und Brötchen inklusive. Danach musste der 47-jährige gebürtige Badener auch noch ins heiße Afrika, um in Ghanas chaotischer Hauptstadt Accra das Nationalgericht Fufu (ein Brei aus Cassavawurzeln und Kochbananen) nachzukochen. Beim Stoßen des Breis mit einem großen Holzmörser kam Bau gehörig ins Schwitzen – und rieb sich die Hände blutig. «Es war noch schlimmer als erwartet», sagte der sichtlich erschöpfte Super-Koch.

Im Gegenzug schickte Bau Tim Mälzer nach Amsterdam, wo dieser (fast) an einer Peking-Ente scheiterte. Davor hatte der Hamburger in der renommierten Schwarzwaldstube in Baden-Württemberg einmal mehr bewiesen, dass sich hinter der großen Klappe auch ein großartiger Koch verbirgt.

Am Ende des Köche-Battles kam es erstmals in der Show zu einem Unentschieden: Sowohl Mälzer als auch Bau erreichten 10,8 Punkte. «Das fairste und beste Endergebnis, das man sich wünschen kann», kommentierte Mälzer die Punktlandung.

(jt/L'essentiel)