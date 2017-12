Ministerpräsidentin gegen erneute Grenzkontrollen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) lehnt die Wiedereinführung von ordentlichen Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen ab. «Generell die Grenzen wieder zu schließen, wäre für uns als Grenz-Bundesland ein maximaler Rückschritt», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Kontrollen aus aktuellem Anlass, zum Beispiel wegen der Sicherheitslage, seien dagegen sinnvoll. Solche deutsch-französischen Patrouillen gebe es zum Beispiel bereits in Hochgeschwindigkeitszügen zwischen Saarbrücken und Paris.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte auch an der deutschen Ost- und Westgrenze «ordentliche Grenzkontrollen» gefordert. «In einem so verdichteten Raum wie hier in der Großregion wäre es natürlich ein Riesenproblem, wenn wir ordentliche Grenzkontrollen wieder einführen würden», sagte Kramp-Karrenbauer. Davon wären beispielsweise Kinder auf dem Schulweg ebenso betroffen wie saarländische Transportunternehmer, die oft die Grenze überqueren müssten: «Das hat maximal negative Auswirkungen auch auf unsere Region.»

(L'essentiel/dpa)