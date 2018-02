Gendarmerie entfernt Atomkraft-​​Gegner in Bure

Frankreich räumt ein Protestcamp von Gegnern eines geplanten Atommüll-Endlagers in Lothringen im Osten des Landes. Der Einsatz der Gendarmerie habe am Donnerstagmorgen begonnen, teilte das Innenministerium mit.

Ziel sei es, die «illegale Besetzung» eines Waldes bei der Ortschaft Bure westlich von Nancy zu beenden, dessen Gelände für das Projekt vorgesehen ist. Damit werde eine Gerichtsentscheidung umgesetzt. Nach Medienberichten halten sich Gegner des Endlager-Projektes seit 2016 in dem Wald auf.

Frankreich will hoch radioaktive Atomabfälle im Osten des Landes unterirdisch einlagern, was in der nahen Grenzregion kritisch beäugt wird. Wissenschaftler erforschen schon seit Jahren die nötigen Voraussetzungen. Die Betreibergesellschaft will Anfang des nächsten Jahrzehnts mit dem Bau beginnen, allerdings müssen die Pläne vorher noch genehmigt werden. Mitte August war es am Rande einer Demonstration von Atom-Gegnern in Bure zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte damals Tränengas und einen Wasserwerfer ein.

500 gendarmes sont déployés pour évacuer les opposants au projet de centre d'enfouissement des déchets nucléaires.

Notre live ⤵ https://t.co/tRvvde932y — L'Est Républicain (@lestrepublicain) 22 février 2018

ALERTE INFO - Vaste opération de gendarmerie pour l'évacuation de la ZAD de Bure https://t.co/WZ9uAJiJN0 pic.twitter.com/bpWP8d4rMO — BFMTV (@BFMTV) 22 février 2018

#bure expulser le #boislejuc c'est commettre une erreur historique. Choisir la violence et la brutalité. Nous reviendrons plus forts encore et plus déterminés. — Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) 22 février 2018

(Joseph Gaulier/L'essentiel/dpa)