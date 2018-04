Jugendlicher kämpft nach Streit ums Überleben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Rettungskräfte haben am Montag in Saarbrücken einen leblosen 16-Jährigen aus der Saar gerettet. Er wurde wiederbelebt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sein Zustand war kritisch. Er soll sich zwischen 15 und 30 Minuten im Fluss befunden haben, bevor Rettungstaucher ihn fanden.

Wie der 16-Jährige in den Fluss gelangte, war zunächst unklar. Er könnte gefallen sein, aber auch gestoßen oder geworfen worden sein, sagte ein Polizeisprecher. Es habe zuvor Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen gegeben. Die Polizei versuchte durch Befragung von Zeugen, Näheres über den Vorfall zu erfahren. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk über den Zwischenfall berichtet.

(L'essentiel/dpa)