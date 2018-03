Protest gegen Atommüll-​​Endlager in Lothringen

Ungeachtet eines behördlichen Demonstrationsverbotes haben in Lothringen mehrere Hundert Menschen gegen ein geplantes Atommüll-Endlager protestiert. Dabei kam es zu Ausschreitungen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichtete. Aus den Reihen der Demonstranten seien Wurfgeschosse geflogen, die Polizei habe daraufhin Tränengas eingesetzt.

Ende Februar hatten Sicherheitskräfte ein Protestcamp bei der Ortschaft Bure westlich von Nancy geräumt. Frankreich will in Bure hoch- und mittelradioaktive Atomabfälle unterirdisch einlagern, was in der Großregion kritisch beäugt wird.

Wissenschaftler erforschen seit Jahren die Voraussetzungen. Die Betreibergesellschaft will Anfang des kommenden Jahrzehnts mit dem Bau beginnen, allerdings müssen die Pläne vorher noch genehmigt werden. Der Antrag soll 2019 eingereicht werden.

