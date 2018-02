Tote Frau gefunden – Polizei geht von Mord aus

In Neunkirchen hat die Polizei am Donnerstagmittag die Leiche einer 73-jährigen Frau in ihrer Wohnung gefunden. Die Beamten gehen von einem Verbrechen aus. In diesem Zusammenhang wurde der 49-jährige Sohn der Toten «wegen dringenden Tatverdachts» festgenommen, wie es in der Polizeimitteilung heißt.

Eine Obduktion, die noch heute stattfinden wird, soll Klarheit über die näheren Umstände des potentiellen Mordfalls geben.

(L'essentiel)