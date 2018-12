Luxair-​​Jets in Saarbrücken werden ferngeleitet

«Remote Tower Control» nennt sich das Prinzip, dass der Betrieb an kleineren Flughäfen auch via Kameras aus einem fernen Kontrollzentrum gesteuert wird. Am Flughafen Saarbrücken ist das seit Dienstag Realität. Statt mit Fluglotsen im Tower vor Ort zu sprechen, erfolgt jegliche Kommunikation mit dem sogenannten «Remote Tower Control»-System am Flughafen Leipzig/Halle.

Dort sitzt ein Fluglotse vor einem Meer an Bildschirmen, die eine hochauflösende Sicht auf das ferne Flughafengelände erlauben und zusätzlich detaillierte Daten zu Wetter und Radar liefern. So war eine Luxair-Maschine am Dienstagmorgen das erste Flugzeug, dessen Landung mit dem neuen System überwacht wurde.

Zunächst werden noch Lotsen in Saarbrücken in Bereitschaft bleiben, falls es zu Problemen kommen sollte. Wenn alles funktioniert, werden die rund 11.000 Flugbewegungen in der saarländischen Hauptstadt bald komplett aus Leipzig/Halle ferngesteuert.

(dm/L'essentiel)