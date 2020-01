Mann fährt Mädchen an und zeigt Stinkefinger

An Ellbogen und Knie wurde ein elfjähriges Mädchen am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in Neunkirchen verletzt, als es die Steinwaldstraße auf dem Fußgängerüberweg in Höhe der Bushaltestelle Scheib überquerte. Es wurde dabei von einem Fahrzeug erfasst. Das Auto, es soll sich um einen großen, schwarzen Pkw gehandelt haben, war mit zwei Personen besetzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Fahrer war ein Mann, eine Frau saß auf dem Beifahrersitz.

Nachdem das Auto das Mädchen angefahren hat, ist es in Richtung Zweibrücker Straße geflüchtet. Es kehrte nach kurzer Zeit zurück, doch statt sich um das verletzte Mädchen zu kümmern, zeigte der Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger und fuhr weiter. Das Mädchen erlitt Prellungen an Armen und Beinen, konnte sich jedoch selbständig zu Fuß nach Hause begeben.

(L'essentiel/dpa)