Belgische Tui hält an Boeing 737 Max fest

Die belgische Charter- und Linienfluggesellschaft TUI Airlines Belgium hat zur Zeit vier Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 8 mit einem Durchschnittsalter von nur einem halben Jahr in der Flotte. Weitere 18 Jets der größeren Variante MAX 10 sind bestellt. Trotz des gestrigen Absturzes einer Ethiopian Airlines-Maschine mit 157 Todesopfern und verstärkter Zweifel bezüglich des noch jungen Flugzeugtyps, sieht man bei TUI Airlines Belgium keinen Grund für ein Grounding, also die Flugzeuge aus dem Verkehr zu ziehen.

«Zur Zeit haben wir keinen Grund, an der Sicherheit unserer Boeing 737 MAX zu zweifeln, genau wie bei allen anderen unserer Maschinen», heißt es aus dem Hause TUI in Brüssel. «Natürlich verfolgen wir die aktuellen Entwicklungen mit größter Sorgfalt, denn die Sicherheit unserer Passagiere und Crews ist für uns am wichtigsten. Wir sind in engem Kontakt zu Boeing und den Flugsicherheitsbehörden und werden allen zusätzlichen Instruktionen Folge leisten.»

Nach dem Absturz muss der relativ neue Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 in mehreren Ländern am Boden bleiben. China, Indonesien und Äthiopien erklärten am Montag ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen. Betroffen sind mindestens 110 Flugzeuge. Das Unglück vom Sonntag kam nur wenige Monate nach dem Absturz einer ebenfalls noch recht neuen Boeing 737 Max 8 in Indonesien. Am Unglücksort in Äthiopien wurden die Flugschreiber gefunden.

(dm/L'essentiel/dpa)