Leichnam in Lieferwagen bei Merzig entdeckt

An einem Weiher im saarländischen Merzig ist in einem ausgebrannten Lieferwagen eine verkohlte Leiche gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, muss die Identität noch geklärt werden. Die Leiche sei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von der Feuerwehr entdeckt worden. Zunächst hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen von einem Unfall aus. «Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor», sagte der Polizeisprecher. Warum das Feuer ausbrach, habe noch nicht geklärt werden können.

(L'essentiel/dpa)