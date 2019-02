Hungrige Diebe stehlen Cola und Frikadellen

Unbekannte Einbrecher haben in einem Koblenzer Industriegebiet die Außenverkleidung eines Imbisses aufgerissen und fünf Dosen Cola und 20 Frikadellen gestohlen. Bargeld sei nicht entwendet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Möglicherweise stehe die Tat in der Nacht zum Sonntag in Zusammenhang mit einem Einbruch in der Nacht davor. Die Beute waren in diesem Fall ein Bräter, ein Currywurstschneider und ein dreistelliger Bargeldbetrag gewesen.

(L'essentiel/dpa)