Blinde Passagiere fahren in falsche Richtung

Ein Lkw-Fahrer hat am vergangenen Freitag auf seiner Ladefläche blinde Passagiere bemerkt. Als er schließlich am Parkplatz Heusweiler/Kutzhof im Saarland anhielt, stellte er fest, dass die Plane an seiner Ladefläche bereits aufgeschlitzt war und eine Person vom Lkw weglief. Zwei weitere Männer flüchteten ebenfalls und liefen dabei über die Autobahn.

Die Polizei Völklingen wurde sofort verständigt und konnte die drei Ausreißer wenig später festnehmen. Es handelte sich um drei sudanesische Staatsbürger im Alter von 15, 16 und 24 Jahren. Sie hatten sich im belgischen Arlon Zutritt zu dem Fahrzeug verschafft, indem sie die Dachplane aufschlitzten und auf die Ladefläche kletterten. Eigentlich wollten sie nach England.

Als sie bemerkten, dass sie bereits in Deutschland waren, machten sie sich beim Fahrer des Lkws bemerkbar. Grund für die falsche Reiserichtung war, dass das Fahrzeug auf dem Übernachtungs-Platz in Richtung England stand. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und Sachbeschädigung eingeleitet. Die beiden Jugendlichen wurden der Clearingstelle Schaumbergerhof übergeben, der Erwachsene wurde an die Landesaufnahmestelle Lebach verwiesen.

(L'essentiel)