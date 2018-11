Mann verfault förmlich auf einem Stuhl

Die Fakten, die am Freitag während der Gerichtsverhandlung in Lüttich offen gelegt wurden, sind erschreckend. Es geht um Misshandlung und Freiheitsberaubung im übelsten Sinne: Im Februar 2015 mussten Rettungskräfte in der belgischen Gemeinde Flémalle zu einem Einsatz, um einen 59-Jährigen zu retten, der über Jahre auf einem Stuhl festgesetzt worden war. Der Mann war stark unterernährt, aber das war lange nicht das Schlimmste, was die Rettungskräfte zu berichten hatten.

«Er saß nackt auf dem Stuhl, auf dem er auch seinen Stuhlgang verrichtete», berichtet die belgische Tageszeitung La DH, von dem Mann sei ein bestialischer Geruch ausgegangen, sein Körper sei in einem «kadaverartigen Zustand» gewesen, der schwer zu ertragen war.

Mann seit frühester Kindheit geistig behindert

Zudem stellten die Rettungskräfte fest, dass der 59-Jährige an einer «nekrotischen Wunde am Kreuzbein und am Gesäß sowie am Anus» litt (Anm. der Redaktion: Bei nekrotischen Wunden sind Teile des Gewebes bereits abgestorben, oft hervorgerufen durch eine Unterversorgung oder schlechte Wundversorgung). Der Mann sei seit frühster Kindheit geistig behindert.

Die Haut war mit einer Schmutzkruste bedeckt und klebte noch am Stuhl fest, als die Sanitäter versuchten, den Mann von selbigem zu entfernen. Der 59-Jährige lebte bei seiner Schwester und ihrem Ehemann in einem Zimmer. Die Schwester entfernte den Kot unter dem Stuhl mit einer Schaufel. Beiden droht eine Gefängnisstrafe von drei Jahren. Der 59-Jährige ist im Juni diesen Jahres gestorben.

(fl/L'essentiel)