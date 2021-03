Walygator-​​Park muss Eröffnung verschieben

Angesichts der sanitären Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Freizeitpark Walygator in Maizières-les-Metz am Montag angekündigt, seine Eröffnung für die Saison 2021 zu verschieben. Der Vergnügungspark, der sich etwa vierzig Minuten von Luxemburg entfernt befindet, wollte seine Tore eigentlich am 24. April wieder für die Öffentlichkeit öffnen. «Angesichts der aktuellen Gesundheitssituation» müsse dies nun verschoben werden.

Der Standort, der im Herbst wieder öffnen konnte, ist von «Regierungsentscheidungen» abhängig und kann daher keinen neuen Termin bekannt geben. «Das Walygator Grand Est verschiebt seine Eröffnung auf einen späteren Zeitpunkt», heißt es in einer Pressemitteilung schlicht. Kunden, die bereits Tickets haben, können diese nutzen, «sobald der Park öffnet».

(nc/L'essentiel)