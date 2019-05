An Wohnanlage fallen mehrere Schüsse

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Auseinandersetzung zwischen zwei der Polizei bereits bekannten Männern eskalierte am Donnerstag im saarländischen Dillingen. Ein 29-Jähriger und ein 27-Jähriger gerieten im Außenbereich einer Wohnanlage heftig aneinander. Gegen 16 Uhr fielen Schüsse und einer der Männer wurde an der Hand verletzt. Zeugen berichteten, dass der Schütze anschließend in eine Wohnung flüchtete.

Die Polizei nahm den Täter gegen 18 Uhr fest, als er die Wohnung wieder verlassen wollte. In der Wohnung wurden Waffen gefunden und sichergestellt. Durch den Polizeieinsatz kam es für eineinhalb Stunden zu einer Sperrung des Bereiches um die Wohnanlage. Was der Grund für die Auseinandersetzung der beiden Männer war, ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel)