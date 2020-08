Keine Bewirtung ohne negativen Corona-​​Test?

Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz sorgt sich angesichts des Infektionsgeschehens in Luxemburg. Dies hat nun auch Präsident Gereon Haumann zum Ausdruck gebracht, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Der 54-jährige betonte, dass die Zahl der Neuinfektionen immer noch über der in Deutschland festgelegten Grenze liege und schlug vor, dass Luxemburger ohne negatives Test-Ergebnis nicht mehr in den Restaurants und Hotels in Rheinland-Pfalz einkehren beziehungsweise bewirtet werden sollten.

Er sei sich dabei bewusst, dass das Wegbleiben der Kundschaft aus dem Großherzogtum die Gastronomie in der Grenzregion hart treffe. Außerdem schlägt Haumann vor, dass Länder wie Luxemburg ein Ausreiseverbot für die eigene Bevölkerung verhängen könnten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

(L'essentiel)