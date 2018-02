«Nur die Größten kommen durch»

Ein kleiner Bauernhof mit ein paar Kühen auf der Weide, körperlich hart arbeitende Menschen und ein Jahrhunderte altes Haus. Was für viele Menschen wie eine Idylle klingt, nennen Agarwissenschaftler etwas abschätzig «Museumslandwirtschaft». Will heißen: Dieses Bild taucht vielleicht noch auf Verpackungen von Lebensmitteln auf, aber so arbeitet heute kaum ein Landwirt mehr. Auch in Rheinland-Pfalz gilt: immer größer, immer industrieller.

Seit Jahrzehnten unterliegt die Landwirtschaft einem gewaltigen Strukturwandel. Allein von 2010 bis 2016 sank die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 15 Prozent, wie neue Daten des Statistischen Landesamtes zeigen. Die Zahl der spezialisierten Weinbaubetriebe ging in diesem Zeitraum sogar um 20 Prozent zurück, die der Milchviehbetriebe um 24 Prozent. Die Betriebe, die übrig bleiben, kümmern sich um immer gewaltigere Flächen.

«Die Betriebe wachsen, wachsen, wachsen. Alle haben gesagt: Das hat irgendwann ein Ende. Aber das hat überhaupt kein Ende», stellt Otto Schätzel, stellvertretender Dienststellenleiter am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, fest.

Bigger is better? Von wegen.

Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau sieht die Lage ähnlich. «Wir hatten gehofft, dass es irgendwann ein Ende gibt. Aber vielleicht ist es wie mit dem Klimawandel: Es geht immer weiter.» Gebremst werden könne der Wandel nur, wenn die Verbraucher bereit wären, mehr heimische Lebensmittel zu kaufen und dafür mehr zu bezahlen, ist Netter sich sicher. «Dann fiele der Druck weg, so günstig wie möglich produzieren zu müssen.»

Einer der Landwirte, die sich bislang erfolgreich verändern, ist Andreas Kattler in Essingen in der Südpfalz. Die Familie bewirtschaftet 100 Hektar Ackerbau, 13 Hektar Weinbau und 10 Hektar Grünland. «Mit einem kleinen Betrieb wird es zunehmend schwieriger, den Lebensunterhalt zu sichern. Man muss immer größer werden, um das gleiche Geld zu erwirtschaften», sagt Kattler. Um die frei werdenden Flächen entstehe ein regelrechter Kampf. «Nur die Größten kommen durch.»

In seinem Ort habe zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Nebenerwerbslandwirt aufgehört – mal wieder einer. «Früher war es so: Wenn ein Hof keinen Nachfolger hatte, bekamen die, die nebenan waren, das Land. So ist jeder im Ort mitgewachsen. Jetzt geht der Trend dahin, an einen einzigen zu verpachten», sagt Kattler. Die Konzentration in wenigen Händen habe dazu geführt, dass die Bodenpreise explodierten.

Spezialisierung nimmt zu

Die Landwirte machen auch die Bürokratie mit für das Bauernsterben verantwortlich. «Jedes Jahr kommt noch ein Ordner dazu, noch irgendeine Vorschrift, noch etwas, das man erfüllen muss», sagt Kattler. Die neue Düngeverordnung zum Beispiel sehe vor, dass man ein Lager nicht nur für sechs Monate Gülle seiner Tiere nachweisen muss, sondern für neun Monate. Das könne schnell 50.000 Euro für ein neues Güllelager kosten. «Deswegen aber gibt die Kuh nicht mehr Milch oder man bekommt keinen besseren Preis für die Milch.»

Wer nicht gleich die Hoftüre für immer abschließen will, spezialisiert sich, um im Markt mithalten zu können. Während früher zum Beispiel in der Pfalz die Betriebe oft Zuckerrüben, Weinbau und Getreide hatten, konzentrieren sie sich nun auf ein Produkt. Ähnliches beobachtet Martin Nanz vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück. Die Berufsschüler machte quasi alle eine Weinbauausbildung – Ackerbau sowie Gemüsebau interessiere kaum noch. «Höchsten für die ältere Generation macht man vielleicht den Ackerbau erstmal noch weiter», sagt Nanz.

Industrialisierung krempelt alles um

Von einer «Einkommenskrise unserer Bauernfamilien», spricht der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Doch selbst wenn es finanziell gut läuft: Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, beobachtet auch, «dass die Jungen oft einfach nicht mehr wollen». Denn das Image der Landwirte sei schlecht, die Tierhaltung stehe am Pranger. «Dass die nächste Generation nicht weitermacht, hat auch emotionale Gründe, nicht nur streng rationale. Das kann ich gut verstehen.»

Möglich wurde die Bewirtschaftung von riesigen Ackerflächen laut Hartelt erst durch den Einsatz der großen Maschinen. «300 oder 400 Hektar hätte ich früher nie für möglich gehalten.» In der Industrialisierung und Digitalisierung sieht der Bauernpräsident aber auch einen Funken Hoffnung: Wenn in Zukunft die Bearbeitung jeder Ackerzeile mit EDV-Technik automatisch erfasst und übertragen werde, brauche der Bauer nicht mehr alles stundenlang am Computer dokumentieren. «Mit dem Tablet auf dem Traktor und Mähdrescher: So könnte auch ein Nebenerwerbslandwirt künftig weiter arbeiten.»

(L'essentiel/dpa)