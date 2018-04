Artikel per Mail weiterempfehlen

In Trier ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Autos krachten am Krahnenufer zusammen. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Kleinkind, meldet der Trierische Volksfreund. Insgesamt 28 Rettungskräfte waren im Einsatz, im Verkehr kam es zu größeren Problemen.

Der Fahrer eines Kleintransporters hatte auf der Uferstraße angehalten und den Warnblinker angeschaltet, nachdem er eine hilflose Person auf dem parallel verlaufenden Geh- und Fahrradweg erblickt hatte. Ein nachkommendes Fahrzeug sah den stehenden Klein-Lkw zu spät und krachte direkt gegen den Anhänger des Transporters. Ein weiteres Auto konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Vordermann auf.

Achtung Verkehrsteilnehmer! Aktuell #Stau nach einem Unfall am Krahnenufer in #Trier Fahrtrichtung Verteilerkreis. Bitte umfahren.#Verkehrsinfo — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 6. April 2018

(L'essentiel)