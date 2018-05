Ist es ein Tornado, ein Schwarzes Loch? oder...

Eine Wetterstation in Belgien stellte Bilder einer ungewöhnlichen Wolkenformation auf Facebook. Zahlreiche User spekulierten darüber, um was es sich bei dem Gebilde, das am Dienstagabend am Himmel erschien, handeln könnte.

Für einige sieht es wie ein Tornado aus, andere sehen darin eine Art «Schwarzes Loch». Doch handelt es sich laut Wetterexperten um eine völlig harmlose Wolkenverwirbelung. «Grund für eine solche Verwirbelung in mittleren Atmosphärenschichten ist ein hier ausgeprägtes kleines Tief. Das Zentrum des Tiefs ist dabei in der Mitte gut zu erkennen», sagt Roger Perret von MeteoNews.

(L'essentiel/kaf)